В Беларуси суд признал экстремистской песню «Батько наш — Бандера, Україна — мати» 18 ноября, 18:11 Факельное шествие к 113-му дню рождения Степана Бандеры, 1 января 2022 года (Фото:НВ)

Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного центра Вясна.

Песня Батько наш Бандера, Україна – мати стала трендовой благодаря флешмобу украинских пользователей в TikTok. Потом она захватила другие соцсети и даже Верховную Раду – ее исполнили народные депутаты фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, София Федына, Владимир Вятрович и другие.

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Впервые песню исполнили священники тернопольской епархии, сообщил священнослужитель Олег Луцан, участник хора Пентархия. Как отмечает фольклористка Института филологии КНУ Ярина Закальская, песня является новообразованием. Это частично переработанные на современный лад традиционные песни, а частично созданные заново.

«Возникает этот текст где-то вместе с провозглашением независимости Украины, когда стало возможным открытие широкого пласта такого фольклора, когда имя Степана Бандеры уже не было цензурировано советской властью и когда состоялся общенациональный подъем», — отмечает Закальская.

Она также добавляет, что это вариант песни УПА «Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений». По мелодии оригинальная и новая песни почти идентичны, однако тексты несколько отличаются.

«[Бандера] – это характерный образ для песен УПА, но обычно он предстает в образе проводника. Текстов, когда Бандера показана отцом, ни мне, ни моим коллегам раньше не приходилось записывать», — отмечает фольклористка и добавляет, что такие изменения произошли в современном творчестве в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Степан Бандера – украинский политический деятель, вошедший в историю как лидер движения за независимость Украины ХХ века. Он возглавлял Организацию украинских националистов (революционную) и Зарубежные части ОУН. Бандера провел три года в концлагере за провозглашение украинского государства в оккупированном Львове.