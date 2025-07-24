Сказали друг другу «да» по колено в воде. На Филиппинах молодожены обвенчались в церкви, которую затапливало во время наводнений

На Филиппинах церковь, в которой должно было состояться венчание двух молодоженов , затопило муссонные дожди. Однако непогода не помешала влюбленным дать клятвы по колено в воде.

Об этом 22 июля сообщило издание The New York Post. Это произошло в церкви Барасоайн в городе Малолос, что находится в провинции Булакан.

«Мы просто набрались смелости. Сегодняшняя свадьба — это уже своего рода жертва. Но если не преодолеем это сейчас, впереди будут и другие испытания», — цитирует медиа пару, которая вместе уже 10 лет.

Невеста, одетая в белое платье с длинным шлейфом, который расстелился в воде, прошла затопленным церковным проходом к своему жениху. Несмотря на непогоду, свадебная церемония состоялась, и несколько близких смогли присутствовать и поддержать молодоженов.

«Это действительно уникальная свадьба. Видно, что любовь победила — ни тайфун, ни ливень, ни наводнение не смогли помешать», — сказал гость Джигго Сантос.

Вердильо добавил, что впереди еще много вызовов. «Это лишь первое из многих испытаний, которые мы преодолеем вместе», — отметил он.