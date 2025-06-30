Жених Густаво Шмитц, который работает учителем в местной школе в Салете, что в Бразилии, не смог справиться с эмоциями на своей собственной свадьбе и потерял сознание прямо у алтаря.

Об этом 12 июня сообщило медиа What’s The Jam. Момент снял на видео один из 200 гостей. Во время инцидента священник и еще несколько гостей сразу подбежали к жениху, чтобы поймать его.

«Неделя, предшествовавшая свадьбе, была очень напряженной со всеми приготовлениями. Сам день был в спешке — гости уже прибывали, и нужно было разобраться с кучей дел», — цитирует медиа Густаво.

Жених рассказал, что он годами борется с тревожностью, и даже принимает иногда лекарства — это происходит тогда, когда он задыхается.

«Когда начали заходить швейцары, я сказал двум из них, что мое тело покалывает, но поскольку я всегда был веселым парнем, который шутил над всем, они мне не поверили».

Однако, увидев свою невесту, то был поражен. «Когда вошла моя невеста, которая выглядела еще более потрясающе, чем обычно, мое тело начало слабеть», — добавляет учитель.

Он вышел к ней на красную дорожку, и когда пастор начал говорить, сказал ей, что плохо себя чувствует. Девушка не осознала, насколько это все было серьезно и через несколько мгновений он потерял сознание.

Его друг Эдуардо, который является врачом, быстро прибежал, проверил пульс и вместе с пастором оказал первую помощь Густаво. Вскоре он пришел в себя и молодожены продолжили церемонию.