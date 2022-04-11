Вам нужны эти тиктоки. Подборка смешных видео, которые точно улучшат вам настроение

11 апреля, 16:58
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Подборка отличных тиктоков (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Подборка отличных тиктоков (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В темные времена лучший свет — это улыбка. Идет второй месяц героической борьбы ВСУ против армии оккупантов из РФ. НВ собрало смешные тиктоки, чтобы каждый украинец на минутку отвлекся и улыбнулся. Наслаждайтесь.

Это видео универсальное: здесь подборка мемов.

@_bucky._barnes._ #гуморукраїнською #гуморпоукраїнськи #рекомендації #рекомендаціїукраїна #українськийтікток #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #окупанти #україна #🇺🇦 #україна🇺🇦 #захисникиукраїни #лукашенкохуйло🔴⚫️🇺🇦 ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Вы тоже среди этих украинцев?

@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

Лайфхак для любого, кто умеет пользоваться фотошопом.

@mega_stasishe #угадайкто ♬ гриз як барбарис rmx vladkrypak - Влад Крипак💜🎹

Еще один хит.

@zooolotokarpat #україна🇺🇦 #війнавукраїні #село ♬ оригинальный звук - Мюслі UA

Обычная ситуация в ОП.

@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

А где вы были, когда метеорит падал на динозавров?

Видео дня
@dbqdbqb если бы это остановили войны бы не было #fyp #рек #рекомендации #россия #донбасс #украина ♬ оригінальний звук - димогриб 🇺🇦

Перехваченный разговор.

@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

Как изменялись цели России.

@lesfleuresss

Мій Інст: lesfleuresss

♬ оригінальний звук - Lesfleures

И немного о мародерстве российских войск.

@lesfleuresss

Мій інст: lesfleuresss

♬ оригінальний звук - Lesfleures

Здесь без комментариев.

@dashasams Або Кім 😅 #війнавукраїні #українськийтікток #арестовичкраш #арестович #путінхуйло🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Дарина Самсонникова

Напомним, что наши военные успевают не только уничтожать врага, но и заставлять наших граждан улыбаться и искренне верить в победу. НВ собрало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Российско-украинская война TikTok

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