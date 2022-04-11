Вам нужны эти тиктоки. Подборка смешных видео, которые точно улучшат вам настроение 11 апреля, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Подборка отличных тиктоков (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В темные времена лучший свет — это улыбка. Идет второй месяц героической борьбы ВСУ против армии оккупантов из РФ. НВ собрало смешные тиктоки, чтобы каждый украинец на минутку отвлекся и улыбнулся. Наслаждайтесь.

Это видео универсальное: здесь подборка мемов.

Вы тоже среди этих украинцев?

Лайфхак для любого, кто умеет пользоваться фотошопом.

Еще один хит.

Обычная ситуация в ОП.

А где вы были, когда метеорит падал на динозавров?

Видео дня

Перехваченный разговор.

Как изменялись цели России.

И немного о мародерстве российских войск.

Здесь без комментариев.

Напомним, что наши военные успевают не только уничтожать врага, но и заставлять наших граждан улыбаться и искренне верить в победу. НВ собрало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.