Вам нужны эти тиктоки. Подборка смешных видео, которые точно улучшат вам настроение
Подборка отличных тиктоков (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В темные времена лучший свет — это улыбка. Идет второй месяц героической борьбы ВСУ против армии оккупантов из РФ. НВ собрало смешные тиктоки, чтобы каждый украинец на минутку отвлекся и улыбнулся. Наслаждайтесь.
Это видео универсальное: здесь подборка мемов.
Вы тоже среди этих украинцев?
Лайфхак для любого, кто умеет пользоваться фотошопом.
Еще один хит.
Обычная ситуация в ОП.
А где вы были, когда метеорит падал на динозавров?
Перехваченный разговор.
Как изменялись цели России.
И немного о мародерстве российских войск.
Здесь без комментариев.
Напомним, что наши военные успевают не только уничтожать врага, но и заставлять наших граждан улыбаться и искренне верить в победу. НВ собрало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.
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