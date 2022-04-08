Немного позитива от ВСУ. Подборка видео с TikTok с нашими защитниками и защитницами, их танцами и животными с фронта

8 апреля, 15:09
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Песики имени Степана Бандеры (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Песики имени Степана Бандеры (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Уже второй месяц ВСУ героически защищает покой украинцев в полномасштабной войне против России. При этом они успевают не только уничтожать врага, но и заставлять наших граждан улыбаться и искренне верить в победу. НВ собрало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.

Общественный деятель Сергей Стерненко, присоединившийся к украинскому войску, знакомит нас с замечательным котиком.

@natalisha_u вони ♥️ #стерненко #cat #rec #ukraine🇺🇦 ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

Без танцев никуда.

@sabik_33 Не всегда же грустить ✋🇺🇦🇺🇦🇺🇦#рекомендации #хочуврек #зсу #fyp #fop #on #war ♬ оригинальный звук - Sabik

Просто посмотрите, какие они невероятные.

Видео дня
@.military.ninja ЗСУ просто 🤤#славагероямзсу #доброговечорамизукраїни подписывайтесь на @diper0073 ♬ оригінальний звук - 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🎶
@.military.ninja кто-то просил третью часть вот, подписывайтесь на @lisagooo @diper0073 #зсу_найкращі #доброговечорамизукраїни ♬ оригинальный звук - Студія Мамахохотала

Здесь наши герои даже успели воспроизвести мем с бабушкой, которая никак не могла расслышать, какое время сейчас.

@fantomaleksey

Поки ми евакуюємо мирних людей , Окупаціоні війська вийдуть вогонь танком по будинку .

♬ оригінальний звук - 🇺🇦FANTOM🇺🇦

Здесь полное комбо: котик и танец.

@wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwqhk #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #зсу #славаукраине🇺🇦 #ukraine ♬ оригинальный звук - Sabik

Непобедимы.

@time_of_the_strong2 #military #ukraina #молодость ♬ оригинальный звук - time_of_the_strong2

Вырезка видео с хвостатыми защитниками.

@visitukraine_ Our little defenders 🐈🐕 Always near 💙💛#dontwarinukraine #supportukraine #stopwarinukraine #saveukraine #visitukraine #standwithukraine #ukraine #animals ♬ original sound - 💛💙 VISIT UKRAINE 💛💙

Здесь героический щенок гнал войска РФ вплоть до границы, по словам наших солдат.

@888nesterenko888 #ірпінь #гостомель #war #зсу #моєсерденько #ukraine #бережітьсебе ♬ Батько Наш Бандера - Повстанська Народна Патріотична Пісня

Наши ребята даже во время полета с парашютом успевают шутить. Как таковых победить? Ответ единственный – никак.

@w1zard_w1z11

♬ оригинальный звук - W1zard

Бесстрашные.

@what_the_video_ #украина #война #прикол #киев ♬ оригинальный звук - WhatTheVideo

Осторожно, уровень милоты слишком высок.

@vaha_ua

Лайк новому бійцю❤️ Залишайтесь людьми за будь-яких обставин🙏

♬ оригинальный звук - °Get ony worse°

ВСУ – это синоним к словам красота и сила.

https://www.youtube.com/watch?v=qAbPI1fPjB0
@military_ninja Слава нації🥷🏻🇺🇦. #україна🇺🇦 #зсу🇺🇦 ♬ оригинальный звук - 🐽

Напомним, что НВ уже собирало подборку о военных Украине, в которых невозможно не влюбиться.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война Милота TikTok

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