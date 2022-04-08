Немного позитива от ВСУ. Подборка видео с TikTok с нашими защитниками и защитницами, их танцами и животными с фронта 8 апреля, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Песики имени Степана Бандеры (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Уже второй месяц ВСУ героически защищает покой украинцев в полномасштабной войне против России. При этом они успевают не только уничтожать врага, но и заставлять наших граждан улыбаться и искренне верить в победу. НВ собрало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.

Общественный деятель Сергей Стерненко, присоединившийся к украинскому войску, знакомит нас с замечательным котиком.

Без танцев никуда.

Просто посмотрите, какие они невероятные.

Видео дня

Здесь наши герои даже успели воспроизвести мем с бабушкой, которая никак не могла расслышать, какое время сейчас.

@fantomaleksey Поки ми евакуюємо мирних людей , Окупаціоні війська вийдуть вогонь танком по будинку . ♬ оригінальний звук - 🇺🇦FANTOM🇺🇦

Здесь полное комбо: котик и танец.

Непобедимы.

Вырезка видео с хвостатыми защитниками.

Здесь героический щенок гнал войска РФ вплоть до границы, по словам наших солдат.

Наши ребята даже во время полета с парашютом успевают шутить. Как таковых победить? Ответ единственный – никак.

Бесстрашные.

Осторожно, уровень милоты слишком высок.

ВСУ – это синоним к словам красота и сила.

Напомним, что НВ уже собирало подборку о военных Украине, в которых невозможно не влюбиться.



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