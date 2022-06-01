Они дошли уже до гимна. В России перевели украинский гимн, TikTok возмущен
Над переводом там никто не старался (Фото:Скриншот с видео пользователей)
В РФ уже додумались перевести украинский национальный гимн, заменив слово Украина на Россия. Пользователи TikTok уже не удивлены, но возмущены. НВ собрал актуальные видео.
Это больше не шутка.
Они действительно украли еще и наш гимн.
Дошутились…
Короткая реакция всех украинцев:
Предыдущие песни, которые также «перевели», уже не кажутся такими странными.
Напомним, что россияне ежесекундно мародерят в Украине и решили воровать еще и наши песни. У TikTok появился еще один новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы – Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.
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