Они дошли уже до гимна. В России перевели украинский гимн, TikTok возмущен

1 июня, 22:02
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Над переводом там никто не старался (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Над переводом там никто не старался (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В РФ уже додумались перевести украинский национальный гимн, заменив слово Украина на Россия. Пользователи TikTok уже не удивлены, но возмущены. НВ собрал актуальные видео.

Это больше не шутка.

@zelenskiy_officiiall •это капец• рек?• #zelenskiy_officiiall #рекомендации❤️❤️ #реки #украинатоп #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригинальный звук - каринка<3

Они действительно украли еще и наш гимн.

@soobscuritya

♬ оригинальный звук - каринка<3

Дошутились…

@missxwq__ #дуэт #rge #elbruso #pyf #рек #летниеканикулы ♬ оригинальный звук - каринка<3

Короткая реакция всех украинцев:

@ani.lap_ 😨😨😨😨😨#fyp #fup #on #ukraine🇺🇦 #щозадичь ♬ оригинальный звук - каринка<3

Предыдущие песни, которые также «перевели», уже не кажутся такими странными.

Видео дня
@wuxssqw_ #wuxssqw_ ♬ оригинальный звук - каринка<3
@king..k1tty #рекомендації ♬ оригинальный звук - каринка<3

Напомним, что россияне ежесекундно мародерят в Украине и решили воровать еще и наши песни. У TikTok появился еще один новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы – Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Гимн Украины Тренды TikTok

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