Они дошли уже до гимна. В России перевели украинский гимн, TikTok возмущен 1 июня, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Над переводом там никто не старался (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В РФ уже додумались перевести украинский национальный гимн, заменив слово Украина на Россия. Пользователи TikTok уже не удивлены, но возмущены. НВ собрал актуальные видео.

Это больше не шутка.

Они действительно украли еще и наш гимн.

Дошутились…

Короткая реакция всех украинцев:

Предыдущие песни, которые также «перевели», уже не кажутся такими странными.

Видео дня

Напомним, что россияне ежесекундно мародерят в Украине и решили воровать еще и наши песни. У TikTok появился еще один новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы – Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.



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