Об этом сегодня, 15 октября, сообщило медиа BBC Украина. Когда супруги Аманда Риггинс Педен и Сэм Ли поставили подсветку к Хэллоуину впервые, прохожие вызвали спасателей. Пожарные получали по 30 вызовов за один год. Тогда дом еще не прославились в соцсетях. В этом году в пожарные службы звонили раза три и только в первые дни.

«Мы предупреждаем людей, чтобы они понимали, что происходит. Мы не тратим ресурсы или что-то такое. Мы просто любим Хэллоуин», — рассказывают американцы.

Каждый год пара выставляет перед домом катафалк. Там настоящий гроб, полный конфет.

Многие люди думают, что дом подсвечивается прожекторами, отмечает медиа, однако это не так. Это обычные лампы и дымовая машина.