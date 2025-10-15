В США семья установила на дом подсветку, которая напоминает пожар — соседи вызывают спасателей

15 октября, 17:31
Поделиться:
Подсветка в доме американцев напоминает пожар (Фото: Сэм Ли и Аманда Риггинс Педен/Facebook)

Подсветка в доме американцев напоминает пожар (Фото: Сэм Ли и Аманда Риггинс Педен/Facebook)

В Южной Каролине, США, супруги поставили в доме настолько реалистичную подсветку, что соседи вызывают пожарных.

Об этом сегодня, 15 октября, сообщило медиа BBC Украина. Когда супруги Аманда Риггинс Педен и Сэм Ли поставили подсветку к Хэллоуину впервые, прохожие вызвали спасателей. Пожарные получали по 30 вызовов за один год. Тогда дом еще не прославились в соцсетях. В этом году в пожарные службы звонили раза три и только в первые дни.

Реклама

«Мы предупреждаем людей, чтобы они понимали, что происходит. Мы не тратим ресурсы или что-то такое. Мы просто любим Хэллоуин», — рассказывают американцы.

Каждый год пара выставляет перед домом катафалк. Там настоящий гроб, полный конфет.

Многие люди думают, что дом подсвечивается прожекторами, отмечает медиа, однако это не так. Это обычные лампы и дымовая машина.

Читайте также:
С характером и легендой. Шесть вин со всего мира, которые усилят атмосферу Хэллоуина
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Дом BBC Пожежа Хеловин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies