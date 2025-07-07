На Львовщине мужчина застрял между душевой кабиной и ванной — его освобождали спасатели
Мужчина застрял в ванной комнате (Фото: ГСЧС Львовской области)
В городе Новый Раздел, что во Львовской области, мужчина застрял между душевой кабиной и ванной и не мог самостоятельно выбраться. На помощь прибыли специалисты ГСЧС.
Об этом вечером 7 июля сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Спасатели из 11-й государственной пожарно-спасательной части г. Новый Раздел с помощью специнструмента и подручных средств высвободили мужчину и передали медикам.
Пострадавшего госпитализировали в Новороздольскую городскую больницу.