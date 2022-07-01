«Может, он ими что-то компенсирует?». Майкл Щур в своем Твиттере собирает варианты украинцев, почему у Путина такие длинные столы 1 июля, 19:01 Чтобы все поместились (Фото:Twitter)

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур в своем твиттер-аккаунте решил собрать версии украинцев по поводу того, почему у российского диктатора Владимира Путина на всех встречах такие длинные столы. НВ выбрал самые забавные варианты.

Тред начался так:

Самый популярный ответ — неприятный запах.

Еще одна отличная версия.

Чтобы посетители не слышали цокот копыт.

Потому что трудно удержаться.

Король менспрединга (мужская привычка сидеть с широко расставленными ногами).

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Одна из версий была иллюстративной.

Компенсация?

Вполне вероятный вариант.

Простите.

Ну и классика: так легче «сохранить лицо».

Напомним, что 29 июня в Туркменистане состоялся «Каспийский саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сеть рассмешил стол, за которым прошел «саммит»: между политиками было расстояние в несколько метров. Украинцы постят мемы в соцсетях, а НВ собрал актуальные.



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