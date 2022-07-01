«Может, он ими что-то компенсирует?». Майкл Щур в своем Твиттере собирает варианты украинцев, почему у Путина такие длинные столы
Чтобы все поместились (Фото:Twitter)
Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур в своем твиттер-аккаунте решил собрать версии украинцев по поводу того, почему у российского диктатора Владимира Путина на всех встречах такие длинные столы. НВ выбрал самые забавные варианты.
Тред начался так:
Самый популярный ответ — неприятный запах.
Еще одна отличная версия.
Чтобы посетители не слышали цокот копыт.
Потому что трудно удержаться.
Король менспрединга (мужская привычка сидеть с широко расставленными ногами).
Одна из версий была иллюстративной.
Компенсация?
Вполне вероятный вариант.
Простите.
Ну и классика: так легче «сохранить лицо».
Напомним, что 29 июня в Туркменистане состоялся «Каспийский саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сеть рассмешил стол, за которым прошел «саммит»: между политиками было расстояние в несколько метров. Украинцы постят мемы в соцсетях, а НВ собрал актуальные.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.