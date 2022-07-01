«Может, он ими что-то компенсирует?». Майкл Щур в своем Твиттере собирает варианты украинцев, почему у Путина такие длинные столы

1 июля, 19:01
Чтобы все поместились (Фото:Twitter)

Чтобы все поместились (Фото:Twitter)

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур в своем твиттер-аккаунте решил собрать версии украинцев по поводу того, почему у российского диктатора Владимира Путина на всех встречах такие длинные столы. НВ выбрал самые забавные варианты.

Тред начался так:

https://twitter.com/MichaelShchur/status/1542790333985079297

Самый популярный ответ — неприятный запах.

https://twitter.com/aqxwiii/status/1542561622157365248

Еще одна отличная версия.

https://twitter.com/ivan_boykiv/status/1542802716329738240

Чтобы посетители не слышали цокот копыт.

https://twitter.com/RawTiger4/status/1542841164939796481

Потому что трудно удержаться.

https://twitter.com/Iryna_Malynivna/status/1542831794092908545

Король менспрединга (мужская привычка сидеть с широко расставленными ногами).

Видео дня
https://twitter.com/loktarbayraktar/status/1542798092063449091

Одна из версий была иллюстративной.

https://twitter.com/VoronaINblue/status/1542794360651227137

Компенсация?

https://twitter.com/green_creeper/status/1542791483534737409

Вполне вероятный вариант.

https://twitter.com/k9Nomad/status/1542828428029837312

Простите.

https://twitter.com/Olena777425691/status/1542810139593510914

Ну и классика: так легче «сохранить лицо».

https://twitter.com/StasApp/status/1542790873053904896

Напомним, что 29 июня в Туркменистане состоялся «Каспийский саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сеть рассмешил стол, за которым прошел «саммит»: между политиками было расстояние в несколько метров. Украинцы постят мемы в соцсетях, а НВ собрал актуальные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Twitter Реакция соцсетей

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