«Могли бы и на футбольном поле сесть». Подборка мемов об огромном столе на «Каспийском саммите» с участием Путина 30 июня, 16:31 И резиновых уточек туда для полной картины (Фото:Goni Memes/Facebook)

29 июня в Туркменистане состоялся «Каспийский саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сеть рассмешил стол, за которым прошел «саммит»: между политиками было расстояние в несколько метров. Украинцы постят мемы в соцсетях, а НВ собрал актуальные.

Журналист Леонид Швец предложил в следующий раз просто сесть на разных трибунах футбольного поля.

Адвокат Виктор Бенед сделал отличный мем для ситуации.

Были также варианты с бассейном. Периметр как раз подходит.

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Вспомнили и о любви русского диктатора к «коронавирусным» столам.

Тамада классный, и конкурсы тоже.

Путин и аксессуары не забыл.

Этот стол даже на поэзию вдохновил украинцев.

В Сети также сравнили встречу лидеров G7 и «Каспийский саммит».

Напомним, что лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии во вторник, 28 июня.

Большая семерка повторила, что продолжит оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а лидеры «готовы вместе с заинтересованными странами, институтами и Украиной достичь соглашения об устойчивых обязательствах в области безопасности, чтобы помочь Украине защититься и обеспечить ее свободное и демократическое будущее». G7 снова осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины.

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