«Могли бы и на футбольном поле сесть». Подборка мемов об огромном столе на «Каспийском саммите» с участием Путина

30 июня, 16:31
И резиновых уточек туда для полной картины (Фото:Goni Memes/Facebook)

И резиновых уточек туда для полной картины (Фото:Goni Memes/Facebook)

29 июня в Туркменистане состоялся «Каспийский саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Сеть рассмешил стол, за которым прошел «саммит»: между политиками было расстояние в несколько метров. Украинцы постят мемы в соцсетях, а НВ собрал актуальные.

Журналист Леонид Швец предложил в следующий раз просто сесть на разных трибунах футбольного поля.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5456894107687016&set=a.257247190985093&type=3

Адвокат Виктор Бенед сделал отличный мем для ситуации.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid075B5WUgJhzosLXa15ahRF8K5afcDhEYHnK1icQsK27FnjLHYwZKgY86hVfG7qFjfl

Были также варианты с бассейном. Периметр как раз подходит.

Видео дня
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0jBiSKSjsubMxVbeLvmGQFQBQjiDiFtJCGP48w5m7gxaQNkyTM197Wi1qZ2GFTA9il

Вспомнили и о любви русского диктатора к «коронавирусным» столам.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02EvoGY2AzGjW8FdRy8NoAJoHtdQDCuVLnZJ9szfqFscS5ec6VsP9jRbUZzSrAVhCpl

Тамада классный, и конкурсы тоже.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0fBCxKxuhQngUdo9Zchi3AChYjpYF6KKBF5zonMHJ62VfpF75YVxQG8oXmm8Qqirml

Путин и аксессуары не забыл.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02wnz67HYcqcyNe7RHWn9YG2QgGRoT1bS8yZLoc9RNGomnPoZzvZzzuDguVDeiWc1Rl

Этот стол даже на поэзию вдохновил украинцев.

https://www.facebook.com/556128141146099/posts/pfbid023zWHmh2rTtMFzZiV3tf186QpovHJxTqEez9tiQBxz9FgJf25cCjNEn2GfnffLPJal/?d=n

В Сети также сравнили встречу лидеров G7 и «Каспийский саммит».

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02CWaB1o6NFK1A73uMwWBk8E9CXNy7Lg2R3JDFNotgfy9afY9TzFcswyfHiLy6YT9El

Напомним, что лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии во вторник, 28 июня.

Большая семерка повторила, что продолжит оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а лидеры «готовы вместе с заинтересованными странами, институтами и Украиной достичь соглашения об устойчивых обязательствах в области безопасности, чтобы помочь Украине защититься и обеспечить ее свободное и демократическое будущее». G7 снова осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Саммит Реакция соцсетей

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