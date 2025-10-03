Мужчина купил на распродаже книгу за 1 доллар. Как выяснилось, это первое издание романа Джорджа Оруэлла 1984, которое является редким и может стоить большое состояние.

Об этом он рассказал 30 сентября в социальной сети Reddit. «Думал, что все сокровища уже разобрали, а потом увидел эту книгу. Оказалось, что это первое издание, практически нечитанное. Корешок и обложка в идеальном состоянии», — написал пользователь с никнеймом u/PatternMiserable2114.

Как он рассказал, найденная книга является экземпляром 1949 года издательством Harcourt, Brace and Company в синей обложке. Тогда о романе узнали и он стал активно обсуждаемым в прессе и среди читателей.

На рынке такие книги оценивают в десятки тысяч долларов. На платформе AbeBooks первые издания продаются за 20−50 тысяч долларов (около 850 тысяч — 2 миллиона гривен). Один из экземпляров продали за $97 850 (почти 4 миллиона гривен).

Даже менее редкие копии с подобной обложкой недавно продали на eBay за $975 (более 40 тысяч гривен).

1984 — антиутопический роман и предостерегающая повесть английского писателя Джорджа Оруэлла, написанный в 1948 году и вышедший в свет 8 июня 1949 года. Это была девятая и последняя книга Оруэлла, написанная при его жизни.

Название 1984 автор придумал, переставив цифры года написания — 1948.