Британец продал за 76 тысяч долларов книгу, которую купил в детстве всего за 15: что это за книга

Книгу о Гарри Поттере продали за более чем 76 тысяч долларов (Фото: Bonhams/BNPS)

Мужчина из Великобритании продал за 76 тысяч долларов первое издание книги о Гарри Поттере, которую купил в детстве всего за 15 .

Об этом 23 июня сообщило The Mirror. Британец купил первую часть Гарри Поттера с опечатками еще в 1997 году. После ее прочтения книга в течение многих лет пылилась.

Спустя почти 30 лет хозяева решили устроить уборку в доме перед отъездом. Тогда они нашли забытую книгу о юном волшебнике. Вспомнив слухи, что первые редкие издания имеют большую ценность и могут продаться дорого, они решили попробовать.

Как выяснилось, книга относится к 500 особым экземплярам первой печати с характерными ошибками. Сначала специалисты оценили книгу в 40−54 тысячи долларов, однако окончательная цена превысила прогнозы. Первое издание книги «Гарри Поттера и философский камень» продали на аукционе Bonhams в Лондоне за рекордные 56,280 фунтов стерлингов (76 тыс. долларов).

«Я поражен. В восторге от результата — это полностью превзошло наши ожидания. Спасибо звездам, что мы не выбросили ее во время переезда», — цитирует медиа британца британец.