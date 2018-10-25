Пользователь YouTube снял самую драматичную схватку насекомых с неожиданным финалом

Брутальная схватка двух насекомых закончилась поражением их обоих.
В Сети появилось видео, в котором шершень дерется с тараканом. Шершень сумел оторвать таракану две лапы и уже почти победил, но в схватку неожиданно вмешалась третья сила.
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