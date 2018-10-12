На Гавайях кто-то обзванивал людей и молчал в трубку. Оказалось это геккон на сенсорном телефоне

Директор ветеринарной клиники на Гавайях, США, Клэр Симеон раскрыла источник таинственных анонимных звонков. Оказалось, что это был один из "клиентов".
В начале октября Симеон жаловалась на то, что на ее телефон звонят, а когда она поднимает трубку, слышит только молчание. Женщина обратилась в телефонную компанию и узнала, что кто-то делает десятки звонков, при чем из ее клиники. В компании порекомендовали проследить за телефонами внутри здания.
Оказалось, что это был геккон, который набирал лапами цифры на сенсорном дисплее телефона.
THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE— Dr. Claire Simeone (@Claire_Simeone) October 5, 2018
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