12 октября 2018, пятница

На Гавайях кто-то обзванивал людей и молчал в трубку. Оказалось это геккон на сенсорном телефоне

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Геккон успел обзвонить десятки людей
Dr. Claire Simeone via Twitter

Геккон успел обзвонить десятки людей

Директор ветеринарной клиники на Гавайях, США, Клэр Симеон раскрыла источник таинственных анонимных звонков. Оказалось, что это был один из "клиентов". 

В начале октября Симеон жаловалась на то, что на ее телефон звонят, а когда она поднимает трубку, слышит только молчание. Женщина обратилась в телефонную компанию и узнала, что кто-то делает десятки звонков, при чем из ее клиники. В компании порекомендовали проследить за телефонами внутри здания. 

Оказалось, что это был геккон, который набирал лапами цифры на сенсорном дисплее телефона. 

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