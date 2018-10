На Гавайях кто-то обзванивал людей и молчал в трубку. Оказалось это геккон на сенсорном телефоне

Директор ветеринарной клиники на Гавайях, США, Клэр Симеон раскрыла источник таинственных анонимных звонков. Оказалось, что это был один из "клиентов".

В начале октября Симеон жаловалась на то, что на ее телефон звонят, а когда она поднимает трубку, слышит только молчание. Женщина обратилась в телефонную компанию и узнала, что кто-то делает десятки звонков, при чем из ее клиники. В компании порекомендовали проследить за телефонами внутри здания.

Оказалось, что это был геккон, который набирал лапами цифры на сенсорном дисплее телефона.

THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE