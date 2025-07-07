«Скоро дома буду». Оккупанту оторвало стопу на фронте, но его инвалидность стала «счастливым билетом» домой
Оккупанту оторвало стопу на фронте (Фото: Бутусов Плюс/Telegram/скриншот)
На российско-украинской войне оккупант получил ранение, в результате которого ему оторвало стопу, однако теперь он надеется вернуться домой.
Соответствующее видео сегодня, 7 июля, опубликовали в Telegram-канале Бутусов Плюс. На кадрах российский солдат показывает последствие своего ранения, однако на его лице не видно негативных эмоций.
«Радости больше, чем когда-либо. Ведь вернуться домой живым можно только после ранения и получить желаемую компенсацию», — говорится в заметке.
SMM-щики канала добавили, что в российской армии «инвалидность стала счастливым билетом».