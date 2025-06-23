В сети показали, как оккупант подлетает на несколько метров из-за попадания украинского FPV-дрона — видео

23 июня, 15:56
В сети показали результаты работы ВСУ (Фото: Бутусов Плюс/Telegram/скриншот)

В социальной сети Telegram показали результаты действий ВСУ и как это повлияло на российского солдата.

Соответствующее видео опубликовали сегодня, 23 июня, в Telegram-канале Бутусов Плюс.

Вооруженные Силы попали FPV-дроном по зданию в Донецкой области, где хранились боеприпасы. На момент атаки в помещении находился оккупант. На кадрах видно, как российский военнослужащий подлетает на несколько метров после взрыва.

Ранее российский солдат решил выпить и не выйти на боевое задание, из-за чего большинство его сослуживцев было успешно ликвидировано.

