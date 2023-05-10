«Космонавт!». ВСУ запустили в небо укрывшегося в доме оккупанта — видео 10 мая, 11:06 Оккупант взмыл в небо на несколько десятков метров (Фото:Скриншот видео kava2022/Twitter)

Похоже, что украинские военные установили новый рекорд по запуску в небо российских оккупантов.

В соцсетях появилось видео, на котором один из укравшихся в многоэтажке захватчиков благодаря стараниям ВСУ был переведен из пехоты в авиацию.

В результате удара по зданию его тело вылетело наружу и взмыло в небо на несколько десятков метров.

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И хотя полет россиянина оказался не очень продолжительным, зато выглядел он весьма эффектно.