«Космонавт!». ВСУ запустили в небо укрывшегося в доме оккупанта — видео

10 мая, 11:06
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Оккупант взмыл в небо на несколько десятков метров (Фото:Скриншот видео kava2022/Twitter)

Оккупант взмыл в небо на несколько десятков метров (Фото:Скриншот видео kava2022/Twitter)

Похоже, что украинские военные установили новый рекорд по запуску в небо российских оккупантов.

В соцсетях появилось видео, на котором один из укравшихся в многоэтажке захватчиков благодаря стараниям ВСУ был переведен из пехоты в авиацию.

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В результате удара по зданию его тело вылетело наружу и взмыло в небо на несколько десятков метров.

Видео дня

И хотя полет россиянина оказался не очень продолжительным, зато выглядел он весьма эффектно.

https://twitter.com/kava2022/status/1656126873015861251
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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