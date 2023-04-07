Украинское «гостеприимство». Оккупант проник в чужой дом через одно окно, а вылетел через другое — видео

7 апреля, 14:50
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Тело россиянина пролетело около 20 метров (Фото:NV)

Тело россиянина пролетело около 20 метров (Фото:NV)

Украинские военные продолжают наказывать российских захватчиков, которые, ступив на чужую землю, используют дома ее жителей в качестве штабов, казарм и просто укрытий.

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В соцсетях появилось видео с оккупантами, которые решили забраться в чужое жилище, и жестоко за это поплатились.

Как видно на обнародованных кадрах, проникнув через окно в помещение, они попали под артиллерийский удар ВСУ.

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В результате этого тело одного из россиян вылетело наружу, приземлившись в 20 метрах от дома.

https://twitter.com/DimonchikKh/status/1644287622234210304

Что касается его сослуживцев, то, хотя их дальнейшую судьбу проследить по видео и нельзя, вероятно, они также были настолько поражены украинским «гостеприимством», что остались здесь навсегда.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародерство Российские военные Война России против Украины

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