Ток-шоу из Бурятии. Оккупант-бурят украл в Лимане уличную камеру наблюдения и поставил ее в своей квартире — она до сих пор транслирует видео 13 октября, 20:36 Оккупант, скорее всего, не разобрался, как работает камера (Фото:Instagram)

Российский оккупант из Бурятии украл в Лимане Донецкой области уличную камеру видеонаблюдения и привез ее домой как сувенир. Однако владелец камеры из Украины до сих пор имеет к ней доступ. Об этом сообщил украинский блогер Ян Гордиенко, опубликовавший в сториз Instagram скриншоты и видеозаписи из комнаты оккупанта.

Гордиенко рассказал, что камеру оккупант снял с дома его друзей. По возвращении в Бурятию владелец камеры заметил, что она снова стала активной и включил ее. Военный преступник и его семья даже не понимают, что камера продолжает передавать сигнал в Украину, и теперь ее владелец может наблюдать за происходящим в комнате оккупанта.

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Фото: Instagram

"Ток-шоу" уже прозвали "Последний бурят", а Гордиенко в закрепленных историях Инстаграм публикует видео из дома оккупанта.

Напомним, что корреспондент немецкого издания Bild Пол Ронцгеймер во время визита в освобожденный Лиман Донецкой области появился в кадре на фоне тел погибших россиян.