В освобожденном Лимане. Корреспондент издания Bild записал репортерский стендап на фоне погибших оккупантов 5 октября, 08:31 Репортаж из освобожденного Лимана (Фото:Скриншот с видео)

Корреспондент немецкого издания Bild Пол Ронцгеймер во время визита в освобожденный Лиман Донецкой области появился в кадре на фоне тел погибших россиян. Полное видео репортажа появилось на YouTube медиа.

Ронцгеймер записывал стендап на автодороге, вдоль которой лежали трупы русских военных, были разбросаны их вещи, стояли сожженные автомобили. В репортаже журналист также показал разрушенный оккупантами город и оставшиеся после них пропагандистские газеты и открытки.

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В сообщении к видео в твиттер-аккаунте корреспондент написал, что во время визита в Лиман его съемочная группа увидела на улицах много убитых российских солдат, разрушения и целовавшую землю женщину, потому что та «украинская».

«Журналист сознательно использовал локацию с большим количеством погибших российских военных, как фон для собственного сюжета. По-моему, это не самый удачный фон, поскольку может восприниматься как обесценивание человеческой жизни в целом. Несмотря на то, что это оккупанты и убийцы украинцев. И поскольку этот сюжет был создан для иностранной аудитории, это может восприниматься неоднозначно и выставлять ВСУ как жестоких убийц, а не как людей, которые воюют и убивают за свой дом», — отметила эксперт ИМИ.

Напомним, что в июне немецкие журналисты таблоида Bild, в том числе и Пол Ронцгеймер, попали под обстрел на выезде из Лисичанска. Оккупанты обстреляли их автомобиль.