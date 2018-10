Новый доктор. В Сети шутят про разоблачение второго ГРУшника

В Сети смеются над разоблачением второго ГРУшника, который причастен отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля. Он оказался военным доктором.

Как сообщает The Insider и Bellingcat настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери - Александр Евгеньевич Мишкин.

По данным журналистов-расследователей, Александр Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

Take the pills trice a day after the meals.

Military Dr. (and CW expert) Aleksandr Teddy Bear Mishkin. pic.twitter.com/rKM1DrbFoV October 8, 2018

Петров - Мішкін,

Бошіров - Чепіга,

Путін - Х**ло... — stevekyiv (@stevekyiv) October 9, 2018

Доктора, ГРУшники, шпионы, все перемешалось.

Теперь Мишкин будет новым Доктором Кто?

Prince Mishkin to be next Dr Who — Paul Haigh (@PaulCHaigh) October 9, 2018

Хорошо, что рядом был доктор, на случай если они случайно разбрызгают Новичок

Good to have a doctor available if something goes wrong with spreading #Novichok all over the place #Mishkin — MrNatural (@EsoClose) October 8, 2018

Журналисты нашли село, в котором родился и вырос Мишкин.

This is Loyga, in #Arkhangelsk region, northern #Russia, the birthplace of the second suspect of the #Salisbury chemical agent attack - "Alexander Petrov" aka Alexander Mishkin, a #GRU military doctor. Population down from 3,500 in the 1960s to ~900 now; no paved road. pic.twitter.com/x6GivG5aDm — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 9, 2018

Парень отсюда жаловался на то, что в Солсбери слишком много снега.

A guy who came from here was worried about there being too much snow in Salisbury? #Mishkin #Loyga pic.twitter.com/RhfkBKbbBQ — Peter Leonard (@Peter__Leonard) October 8, 2018

Местные жители рассказали, что он был примерным учеником и "крутил" дискотеку.

Now it is DJ Mishkin & MC Chepiga.https://t.co/5Afd1FERXp — lennutrajektoor (@lennutrajektoor) October 9, 2018

Одного ГРУшника еще не разоблачили.