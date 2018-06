"Накачанный" кот стал новым интернет-любимцем

В Сети стал популярным кот с неестественно большими мускулами. Лучше не стоять у него на пути.

На кота-качка обратило внимание издание Buzzfeed. Девушка, которая ведет от его имени страничку в Twitter, говорит что увидела его на улице города Квебек в Канаде. Его размеры действительно впечатляют.

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

Предположительно он мяукает вот так.

this is how yall imagine his meow isnt it https://t.co/pIVSXiQ2LW