Канадец увидел двух рысей, которые кричали друг на друга. Их голоса похожи на человеческий - видео

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"Мы остановились в десятке метров от них, но они не обращали на нас внимание" - говорит очевидец

Канадец Эд Трист во время туристической поездки с семьей увидел схватку двух диких рысей. Они кричали друг на друга "человеческими" голосами. 

Курьезный инцидент произошел в 17 километрах от города Онтарио, пишет издание CBC

Трист отметил, что рыси в этих местах - обычное дело, но как правило они боятся людей и сразу же убегают. "Мы остановились в десятке метров от них, но они не обращали на нас внимание", - говорит он. 

Главный ветеринар зоопарка Assiniboine Park говорит, что он не может определить пол особей, но предполагает, что это могли быть брачные игры. 

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