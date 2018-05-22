Канадец увидел двух рысей, которые кричали друг на друга. Их голоса похожи на человеческий - видео

"Мы остановились в десятке метров от них, но они не обращали на нас внимание" - говорит очевидец

Канадец Эд Трист во время туристической поездки с семьей увидел схватку двух диких рысей. Они кричали друг на друга "человеческими" голосами.

Курьезный инцидент произошел в 17 километрах от города Онтарио, пишет издание CBC.

Трист отметил, что рыси в этих местах - обычное дело, но как правило они боятся людей и сразу же убегают. "Мы остановились в десятке метров от них, но они не обращали на нас внимание", - говорит он.

Главный ветеринар зоопарка Assiniboine Park говорит, что он не может определить пол особей, но предполагает, что это могли быть брачные игры.