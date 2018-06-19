Найден камень, который очень похож на хлеб. Google считает, что он чиабатта

"Мой мозг отказывается принимать это как камень"

Пользователь форума Reddit опубликовал фотографию камня, который очень похож на надкушенный хлеб.

Другие форумчане отказались верить, что это камень.

AManHasnlNoName

Мой мозг отказывается принимать это как камень.

Live_itup

Я не верю. Принесите мне мясо и сыр.

Некоторые комментаторы представили, какой он на вкус.

Pixel888

Я чувствую его на зубах.

xXKirkSoloXx

Очень смешно, пап, это буханка хле- О-о-о.

Google считает, что это чиабатта.