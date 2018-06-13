"Сбежал из Азкабана". Владелец кота приклеил объявление на забор и создал оптическую иллюзию - видео

Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись

Владелец пропавшего кота приклеил объявление на волнистый забор и теперь питомец следит за всеми, кто проходит мимо.

Автор видео сравнил объявление с движущимися портретами в фентези о Гарри Поттере.

Этот эффект называется convex illusion, пишет Mashable. Его используют в комнатах страха или других развлекательных аттракционах.

Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись.