"Сбежал из Азкабана". Владелец кота приклеил объявление на забор и создал оптическую иллюзию - видео

Владелец пропавшего кота приклеил объявление на волнистый забор и теперь питомец следит за всеми, кто проходит мимо.
Автор видео сравнил объявление с движущимися портретами в фентези о Гарри Поттере.
Этот эффект называется convex illusion, пишет Mashable. Его используют в комнатах страха или других развлекательных аттракционах.
Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись.
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