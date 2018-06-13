13 июня 2018, среда

"Сбежал из Азкабана". Владелец кота приклеил объявление на забор и создал оптическую иллюзию - видео

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Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись
скрин из видео

Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись

Владелец пропавшего кота приклеил объявление на волнистый забор и теперь питомец следит за всеми, кто проходит мимо.

Автор видео сравнил объявление с движущимися портретами в фентези о Гарри Поттере. 

Этот эффект называется convex illusion, пишет Mashable. Его используют в комнатах страха или других развлекательных аттракционах. 

Теперь когда о пропаже знает весь мир, кот точно должен найтись. 

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