Провел в горах целую ночь. Уклонист сам вызвал полицию, поскольку заблудился во время бегства в Словакию

3 февраля, 16:33
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Мужчину спасли пограничники (Фото:ГПСУ)

Мужчину спасли пограничники (Фото:ГПСУ)

В Закарпатской области спасли уклониста, который заблудился в горах, пытаясь сбежать в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Там рассказали, что 25-летний житель Запорожья надеялся добраться до границы, ориентируясь по навигатору в смартфоне.

«С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту. Однако вскоре потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу среди гор он провел всю ночь. Мужчина замерз и изрядно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса своими силами. Поэтому утром, когда поймал связь, сразу позвонил по телефону на линию 102 и попросил помощи у правоохранителей», — говорится в сообщении.

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ГСПУ
Фото: ГСПУ

Бойцы ГПСУ разыскали мужчину вблизи села Новоселица Ужгородского района и оказали ему необходимую помощь.

ГПСУ
Фото: ГПСУ

«За попытку незаконного пересечения границы ему придется отвечать перед судом», — подчеркнули в ведомстве.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Закарпатье Госпогранслужба Украины Закарпатская область Горы

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