Прятался в туалете: на Закарпатье пограничники нашли в поезда уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию 15 июня, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Мужчину привлекли к ответственности за попытку незаконного пересечения границы (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники во время проверки поезда сообщением Чоп — Чиерна над Тисоу обнаружили уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию.

Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как заявили в ведомстве, мужчина не имел билета на поезд и пытался спрятаться в туалете.

«Выяснилось, что правонарушитель пробрался в вагон, пока поезд находился в месте отстоя железнодорожной станции. Он рассчитывал вне контроля уехать за пределы Украины во избежание мобилизации… Уклонист привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

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