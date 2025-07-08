19-летний юноша 13 раз пытался незаконно пересечь границу, его задержали на Закарпатье

В пункте пропуска Тиса пограничники задержали львовянина, который 13 раз пытался незаконно покинуть Украину (Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница /Facebook)

ʼВ пункте пропуска Тиса пограничники задержали 19-летнего мужчину, который пытался пересечь границу Украины с Венгрией, что стало его тринадцатой попыткой незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии и не имел при себе никаких документов.

По данным правоохранителей, он оказался жителем Львова.

Как рассказал задержанный, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС. Однако из-за того, что не имел законных оснований для выезда, решил пересекать границу самостоятельно.

Отмечается, что поездом он добрался из Львова до Чопа, после чего пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе.

По данным пограничников, эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мероприятий было установлено, что с ноября 2024 года львовянин пытался перейти границы с Молдовой, Словакией и Венгрией.

Он был задержан в административном порядке. Он будет привлечен к административной ответственности за Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины(ч. 2 ст. 204−1 КУоАП).

Санкцией этой статьи предусматривается наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.