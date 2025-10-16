Сбой в Monobank стал поводом для украинцев создавать мемы — присоединились бренды и даже театр

16 октября, 19:45
Украинцы создают мемы о лимонах (Фото: Франковский драмтеатр)

Украинцы создают мемы о лимонах (Фото: Франковский драмтеатр)

16 октября в приложениях Monobank произошел масштабный сбой. Причиной, вероятно, стала перегрузка приложения из-за запуска игры «Охота на лимоны».

Новую игру запустили в компании по случаю 10 млн клиентов. Пользователи массово бросились искать призовые фрукты в приложении, из-за чего то не выдержало нагрузки, а украинцы нашли новый повод посмеяться.

В соцсетях массово создаются мемы как от обычных юзеров, так и от брендов. Так в аккаунте Instagram сервиса для просмотров фильмов Netflix собрали подборку из лент компании, в которых есть кадры с лимонами.

Netflix присоединился к так называемому флешмобу / Фото: Netflix Ukraine/Instagram/скриншот

«Раз уж такая история с лимонами…», — добавляют в аккаунте Work UA.

Лимон нашли также и в Минцифры. В социальной сети Threads опубликовали соответствующий пост.

«Да что за день сегодня! Лимоны не нашли, еще и наша звездочка исчезла», — говорится в заметке мобильного оператора Kyivstar.

К волне мемов присоединились также и в Ивано-Франковском драматическом театре имени Ивана Франко. Там нашли короткий видеоотрывок одного из спектаклей репертуара театра — с лимоном и актрисой Надеждой Левченко.

Пользователи активно делятся своими историями — шутят, что не могут работать, потому что охотятся на лимоны, а некоторые даже случайно заблокировали свои карты во время игры.


