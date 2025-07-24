Бизнесмен и совладелец Monobank потроллил украинского юмориста Алексея Дурнева и подписал его контакт в телефоне как «Леха Приват». Все из-за того, что последний стал клиентом PrivatBank.

Об этом Гороховский сообщил в своем Instagram 23 июля. Как отметил предприниматель, Алексей Дурнев подписал контракт с конкурентами Monobank — ПриватБанком.

«Вчера узнал, что один из наших самых лояльных клиентов всемирно известный юморист Алексей Дурнев вероломно заключил рекламный контракт с нашим заклятым конкурентом Приватом. Всю ночь мы работали над тем, чтобы сделать опыт Алексея в Моно еще более удобным в свете этой новой жестокой реальности. Теперь его приложение выглядит так. Как говорят его новые „друзья“: „Берем и делаем“ или „Делаем и берем“ не помню», — говорится в сообщении.

В итоге Олег Гороховский отметил, что переименовал Дурнева в телефонной книге контактов на «Леха Приват».