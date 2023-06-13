Оккупанты опозорились с фейком о якобы сдаче в плен целого «взвода ВСУ» вместе с БМП — видео 13 июня, 14:38 Российский солдат просто стоял ночью посреди дороги, пока в его сторону двигалась БМП (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Российские пропагандисты снова опозорились, пытаясь убедить своих граждан в массовом дезертирстве «украинских военных».

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена сдача в плен целого «взвода ВСУ», да еще и вместе со сразу двумя единицами бронетехники.

На них видно, как военнослужащий ВС РФ спокойно стоит себе ночью на дороге и машет руками приближающимся БМП, совершенно не опасаясь никакого подвоха со стороны их экипажей, которые, при желании, вполне могли пойти на хитрость и просто расстрелять столь беспечных оккупантов, или даже спокойно задавить их траками.

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В свою очередь пользователи соцсетей отмечают, что такая самоуверенность захватчиков объясняется очень просто — никакого противника они там не ждали, а «украинские военные» на самом деле — всего лишь переодетые россияне.

Кроме того, никаких лиц на видео, естественно, разглядеть нельзя, поэтому идентифицировать хоть кого-то из действующих лиц невозможно.

Что, соскучились за новыми шедеврами от "Баклан-Фильма"? Ловите - "Сдача в плен на БМП":

- сценарий 0/10;

- реквизит 2/10;

- игра актёров 1/10;https://t.co/i8GJHHlOR7 #кормимватуговном #fake pic.twitter.com/PI6hZsM6xh — Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2023