Оккупанты опозорились с фейком о якобы сдаче в плен целого «взвода ВСУ» вместе с БМП — видео

13 июня, 14:38
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Российский солдат просто стоял ночью посреди дороги, пока в его сторону двигалась БМП (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Российский солдат просто стоял ночью посреди дороги, пока в его сторону двигалась БМП (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Российские пропагандисты снова опозорились, пытаясь убедить своих граждан в массовом дезертирстве «украинских военных».

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В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена сдача в плен целого «взвода ВСУ», да еще и вместе со сразу двумя единицами бронетехники.

На них видно, как военнослужащий ВС РФ спокойно стоит себе ночью на дороге и машет руками приближающимся БМП, совершенно не опасаясь никакого подвоха со стороны их экипажей, которые, при желании, вполне могли пойти на хитрость и просто расстрелять столь беспечных оккупантов, или даже спокойно задавить их траками.

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В свою очередь пользователи соцсетей отмечают, что такая самоуверенность захватчиков объясняется очень просто — никакого противника они там не ждали, а «украинские военные» на самом деле — всего лишь переодетые россияне.

Кроме того, никаких лиц на видео, естественно, разглядеть нельзя, поэтому идентифицировать хоть кого-то из действующих лиц невозможно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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