«Если бы русофобия была работой». Украинцы продолжают шутить над армией РФ и находят силы создавать новые мемы
Такие деньги были бы, вы себе даже не представляете (Фото:МЕМуарий военного времени/Telegram)
На фоне полномасштабной войны России против Украины граждане нашего государства продолжают информационную борьбу в Сети. Один из видов «оружия» — мемы, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало лучшие из них.
За свободу и за фрапучино без сахара на растительном молоке!
Не нужно недооценивать украинцев. Нам еще скоро картошку сажать.
У нас всех были бы яхты. Хотя нет, каждый передал бы деньги на нужды ВСУ.
Лучше подметайте. Не травмируйте котиков.
Сейчас ребятам нужно только одно — поездка в украинский Крым летом.
В Украине женщины полностью свободны.
Сами себе придумали проблемы.
Вместе к победе!
Ласковая украинизация.
Правильные приоритеты.
Берегите собачек.
Напомним, что в Сети появляется все больше фото из освобожденных населенных пунктов Киевщины, находившихся под оккупацией войск РФ больше месяца. Особое внимание получила фотография кухонного шкафчика из Бородянки, который выдержал обстрелы оккупантов и до сих пор держится на уцелевшей стене. Она стала звездой Сети, а НВ собрало несколько постов.
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