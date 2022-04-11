«Если бы русофобия была работой». Украинцы продолжают шутить над армией РФ и находят силы создавать новые мемы 11 апреля, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Такие деньги были бы, вы себе даже не представляете (Фото:МЕМуарий военного времени/Telegram)

На фоне полномасштабной войны России против Украины граждане нашего государства продолжают информационную борьбу в Сети. Один из видов «оружия» — мемы, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало лучшие из них.

За свободу и за фрапучино без сахара на растительном молоке!

Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Не нужно недооценивать украинцев. Нам еще скоро картошку сажать.

Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

У нас всех были бы яхты. Хотя нет, каждый передал бы деньги на нужды ВСУ.

Видео дня

Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Лучше подметайте. Не травмируйте котиков.

Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Сейчас ребятам нужно только одно — поездка в украинский Крым летом.

Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

В Украине женщины полностью свободны.

Фото: Вріхед/Telegram

Сами себе придумали проблемы.

Фото: Вріхед/Telegram

Вместе к победе!

Фото: Вріхед/Telegram

Ласковая украинизация.

Фото: Вріхед/Telegram

Правильные приоритеты.

Фото: Memagram/Facebook

Берегите собачек.

Фото: Memagram/Facebook

Напомним, что в Сети появляется все больше фото из освобожденных населенных пунктов Киевщины, находившихся под оккупацией войск РФ больше месяца. Особое внимание получила фотография кухонного шкафчика из Бородянки, который выдержал обстрелы оккупантов и до сих пор держится на уцелевшей стене. Она стала звездой Сети, а НВ собрало несколько постов.



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