«Если бы русофобия была работой». Украинцы продолжают шутить над армией РФ и находят силы создавать новые мемы

11 апреля, 14:28
Цей матеріал також доступний українською
Такие деньги были бы, вы себе даже не представляете (Фото:МЕМуарий военного времени/Telegram)

Такие деньги были бы, вы себе даже не представляете (Фото:МЕМуарий военного времени/Telegram)

На фоне полномасштабной войны России против Украины граждане нашего государства продолжают информационную борьбу в Сети. Один из видов «оружия» — мемы, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало лучшие из них.

За свободу и за фрапучино без сахара на растительном молоке!

МЕМуарій воєнного часу/Telegram
Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Не нужно недооценивать украинцев. Нам еще скоро картошку сажать.

МЕМуарій воєнного часу/Telegram
Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

У нас всех были бы яхты. Хотя нет, каждый передал бы деньги на нужды ВСУ.

Видео дня
МЕМуарій воєнного часу/Telegram
Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Лучше подметайте. Не травмируйте котиков.

МЕМуарій воєнного часу/Telegram
Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

Сейчас ребятам нужно только одно — поездка в украинский Крым летом.

МЕМуарій воєнного часу/Telegram
Фото: МЕМуарій воєнного часу/Telegram

В Украине женщины полностью свободны.

Вріхед/Telegram
Фото: Вріхед/Telegram

Сами себе придумали проблемы.

Вріхед/Telegram
Фото: Вріхед/Telegram

Вместе к победе!

Вріхед/Telegram
Фото: Вріхед/Telegram

Ласковая украинизация.

Вріхед/Telegram
Фото: Вріхед/Telegram

Правильные приоритеты.

Memagram/Facebook
Фото: Memagram/Facebook

Берегите собачек.

Memagram/Facebook
Фото: Memagram/Facebook

Напомним, что в Сети появляется все больше фото из освобожденных населенных пунктов Киевщины, находившихся под оккупацией войск РФ больше месяца. Особое внимание получила фотография кухонного шкафчика из Бородянки, который выдержал обстрелы оккупантов и до сих пор держится на уцелевшей стене. Она стала звездой Сети, а НВ собрало несколько постов.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Реакция соцсетей Российско-украинская война Мемы

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X