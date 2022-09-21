Этот день настал! Харьковский кот Степан вернулся из Франции в Украину 21 сентября, 21:13 Степан сейчас во Львове (Фото:loveyoustepan/Instagram)

Знаменитый украинский кот-блогер Степан, получивший в Каннах награду Лучших инфлюэнсеров и блоггеров мира 2022, вернулся наконец в Украину. Об этом стало известно из соцсетей четырехлапого.

«Сенсация! Я, кот Степан, вернулся в Украину», — говорится в сообщении.

Кроме этого, владелица кота Анна попросила читателей донатить средства на спасение животных, оставшихся без семьи или оказавшихся на улице из-за войны. Благодаря постам девушки и кота удалось собрать более 15 тысяч долларов для разных зоозащитных организаций. «Покажите силу любителей кошек, мур-мяв», — написала Анна.

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Отметим, что после начала войны в Украине кот Степан, живший в Харькове, был эвакуирован во Францию. Там ему удалось собрать $15 тыс. в помощь украинским животным. На сегодняшний день на Instagram кота Степана подписано 1,3 млн человек.

Также напомним, что Дмитрий Ревнюк, основатель волонтерской инициативы ЗооПатруль, рассказал Радио НВ, как волонтеры спасали десятки заброшенных животных в городах, где шли ожесточенные бои с оккупантами.



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