Харьковский кот Степан теперь француз. Звезда Instagram и похититель сердца Бритни Спирс успешно эвакуировался с владелицей из Украины 16 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Котик Степан ждет скорейшего возвращения в родной Харьков (Фото:loveyoustepan/Instagram)

Звезде соцсетей харьковскому котику Степану пришлось эвакуироваться из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время животное вместе с владелицей находится во Франции. Об этом стало известно из соцсетей Степана.

«24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра был слышен взрыв, и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Приблизительно через полчаса мы услышали другие взрывы, задрожали окна, я подскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! Наступление и обстрел Харькова. Мы поняли, что в наш дом пришла война», — пишет владелица котика.

Во Францию, по словам девушки, им помогли доехать волонтеры из Польши. Сейчас и животное, и владелица в безопасности и ждут момента, когда смогут вернуться в родной Харьков.

Подписчики котика очень обрадовались новости о том, что он цел и невредим.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, что звездный кот Степан прорекламировал сумку мирового бренда Valentino. Пост с аксессуаром модного дома появился в Instagram-профиле известного пушистика.

Еще раньше кот покорил сердце американской певицы Бритни Спирс. Она даже посвятила ему отдельный пост в своем Instagramе.

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