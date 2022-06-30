Предсказывают ей писательскую карьеру. Китаянка писала для китайской Википедии вымышленные статьи об истории России 30 июня, 16:57 Лучшая карта та, на которой нет России (Фото:Википедия)

Китаянка с ником Zhemao долгое время писала вымышленные статьи об истории России для китайской Википедии. Фейки писательницы получались настолько правдивыми, что некоторые детали из них интегрировались в другие версии онлайн-энциклопедии, в частности арабскую, английскую, румынскую и даже русскую. О разоблачении женщины написали Sixht Tone.

К моменту, когда стало известно, что китаянка придумывает статьи, их уже насчитывалось 206. Первые фейки она создала, когда редактировала уже существующую информацию об императоре Александре І. Среди них была статья о серебряной шахте Кашен, за которую в 14−15 веках якобы воевали Москва и Тверь.

Видео дня

Фото: Википедия

Китайский писатель Yifan искал в Вики материалы, которые вдохновили бы его на новый роман и наткнулся на статью о той шахте. Когда начал гуглить, чтобы найти больше информации — понял, что такой шахты не существовало. Так авторку-фантазерку и разоблачили.

В жизни она оказалась обычной домохозяйкой, а свое хоби сочла развлечением. Кроме статей, женщина даже создавала правдоподобные карты, которые добавляла к фейкам. Комментаторы статей пророчат ей писательскую карьеру за такие старания.

Фото: Википедия

Напомним, что в интернете можно найти все. Так, в Киевской области работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузова. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.