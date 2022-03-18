«Бандера, воскресай, тебя ищут». Шутки соцсетей о попытках кадыровцев найти главного националиста Украины
Отец наш Бандера, Украина — мать (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)
Продолжается 23-й день войны России с Украиной, и мир продолжает удивляться абсурдности всех действий первой. На этот раз «кадыровцы» — войско под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова — разыскивают украинского националиста Степана Бандеру, который, по словам российской пропаганды, обстреливает и бомбит наши дома. НВ собрало шутки о том, как «вторая армия мира» устроила розыск человека, не загулив даже дату его смерти.
В соцсетях появились многочисленные скрины новости, где сообщается, что Рамзан Кадыров призвал охотиться на голову Степана Бандеры — главного врага россиян.
Верховная Рада Украины ответила Кадырову, что наш Бандера ждет встречи на своей территории.
Отметим, что кадыровцы, высадившиеся в Гостомеле, уже смогли встретиться со Степаном Бандерой.
Но вот вам и личное обращение.
Но давайте поможем Кадырову найти Бандеру!
Есть вот четкая информация, что он находится в бункере вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Приступайте к штурму!
А лучше в Чернобаевке поищите.
Комик и музыкант Иван Марунич рекомендует проверить в Мюнхене.
Если уж на то пошло, то нашлось много Бандер.
Главное котика Степана не трогайте, потому что это уже все.
И жизнь нужно жить так, чтобы пугать врагов даже после смерти.
18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.
Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандера, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.
НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн .
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