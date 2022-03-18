«Бандера, воскресай, тебя ищут». Шутки соцсетей о попытках кадыровцев найти главного националиста Украины 18 марта, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Отец наш Бандера, Украина — мать (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

Продолжается 23-й день войны России с Украиной, и мир продолжает удивляться абсурдности всех действий первой. На этот раз «кадыровцы» — войско под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова — разыскивают украинского националиста Степана Бандеру, который, по словам российской пропаганды, обстреливает и бомбит наши дома. НВ собрало шутки о том, как «вторая армия мира» устроила розыск человека, не загулив даже дату его смерти.

В соцсетях появились многочисленные скрины новости, где сообщается, что Рамзан Кадыров призвал охотиться на голову Степана Бандеры — главного врага россиян.

Фото: Соцсети

Верховная Рада Украины ответила Кадырову, что наш Бандера ждет встречи на своей территории.

Видео дня

Отметим, что кадыровцы, высадившиеся в Гостомеле, уже смогли встретиться со Степаном Бандерой.

Но вот вам и личное обращение.

Но давайте поможем Кадырову найти Бандеру!

Есть вот четкая информация, что он находится в бункере вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Приступайте к штурму!

А лучше в Чернобаевке поищите.

Комик и музыкант Иван Марунич рекомендует проверить в Мюнхене.

Если уж на то пошло, то нашлось много Бандер.

Главное котика Степана не трогайте, потому что это уже все.

И жизнь нужно жить так, чтобы пугать врагов даже после смерти.

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандера, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн .

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.