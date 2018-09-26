Ящерица улыбнулась в камеру и стала новым мемом - видео

В Сети стало популярным 5-секундное видео с мило улыбающимся гекконом. Теперь каждый может проиллюстрировать им свою вежливость.
Ролик опубликовал пользователь Twitter @modokinatu. Он каждый день снимает видео с ящерицами, но именно этот вежливый геккон так сильно полюбился в Сети. Видео посмотрели 15 миллионов раз.
20 сентября 2018 г.
Теперь пользователи Twitter рассказывают, в каких ситуациях они выглядят, как этот геккон.
How i approach my dad when I’m about to ask for something ???? https://t.co/e0uHoChUfR— N.???????? (@_Maxdaughter) 22 сентября 2018 г.
"Так я выгляжу, когда прошу отца о чем-нибудь"
how your girl walk up to you when she about to be annoying https://t.co/JDYIMEAJbP— VOSS (@DYNAMITEBENJI) 23 сентября 2018 г.
"Так выглядит твоя девушка, когда идет к тебе, чтобы понадоедать"
*my girl sees me enjoying my food*— ً (@Necation) 24 сентября 2018 г.
her: can I get a bite https://t.co/pMVNCOt1Mn
"Так выглядит моя девушка, когда видит, как я наслаждаюсь едой"
when you open your closet and she sees all your hoodies https://t.co/8pfKj9yBvo— top 5 sucio (@lordswank__) 24 сентября 2018 г.
"Когда открываешь шкаф, и она видит все твои толстовки"
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