26 сентября 2018, среда

Ящерица улыбнулась в камеру и стала новым мемом - видео

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Каждый хоть раз в жизни вел себя, как этот геккон
скрин из видео

Каждый хоть раз в жизни вел себя, как этот геккон

В Сети стало популярным 5-секундное видео с мило улыбающимся гекконом. Теперь каждый может проиллюстрировать им свою вежливость.

Ролик опубликовал пользователь Twitter @modokinatu. Он каждый день снимает видео с ящерицами, но именно этот вежливый геккон так сильно полюбился в Сети. Видео посмотрели 15 миллионов раз.

 Теперь пользователи Twitter рассказывают, в каких ситуациях они выглядят, как этот геккон.

"Так я выгляжу, когда прошу отца о чем-нибудь"

 "Так выглядит твоя девушка, когда идет к тебе, чтобы понадоедать"

"Так выглядит моя девушка, когда видит, как я наслаждаюсь едой"

"Когда открываешь шкаф, и она видит все твои толстовки"

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