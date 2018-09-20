Жюри конкурса самых смешных фото диких животных отобрало финалистов - фотогалерея

Международный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards опубликовал список из самых смешных фотографий животных, которые прошли в финальный отбор.
Сообщество Comedy Wildlife Photography весь год собирает курьезные снимки диких животных и проводит среди их авторов конкурс. Среди них можно найти отличных драматических актеров и неожиданные коллаборации.
Пойман с поличным
Фото: Mary McGowan
ЭТО СПАРТАААА!!!
Фото: Sergey Savvi
Марсианское танго
Фото: Sergey Savvi
Счастье
Фото: Muriel Vekemans
Я здесь
Фото: Simon Gee
Павлинорог
Фото: Kallol Mukherjee
Фотограф
Фото: Roie Galitz
Дерзкий
Фото: Robert Adamson
Пришла с родительского собрания
Фото: Valtteri Mulkahainen
Идеальная подушка
Фото: Denise Dupras
Летучая гиена
Фото: Kevin Rooney
Шпион
Фото: Muntazeri Abdi
Пораженный лемур
Фото: Jakob Strecker
Медовый месяц закончился
Расхождение
Фото: Geert Weggen
Подглядывает
Фото: Shane Keena
Посмотреть всех конкурсантов, а также выбрать победителя зрительского голосования можно на сайте Comedy Wildlife Photography
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