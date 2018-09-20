20 сентября 2018, четверг

Жюри конкурса самых смешных фото диких животных отобрало финалистов - фотогалерея

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Озадаченный лемур
Фото: Jakob Strecker

Озадаченный лемур

Международный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards опубликовал список из самых смешных фотографий животных, которые прошли в финальный отбор.

Сообщество Comedy Wildlife Photography весь год собирает курьезные снимки диких животных и проводит среди их авторов конкурс. Среди них можно найти отличных драматических актеров и неожиданные коллаборации.

Пойман с поличным

Фото: Mary McGowan 

ЭТО СПАРТАААА!!!

Фото: Sergey Savvi

Марсианское танго

Фото: Sergey Savvi

Счастье

 

Фото: Muriel Vekemans

Я здесь


Фото: Simon Gee

Павлинорог

Фото: Kallol Mukherjee

Фотограф

Фото: Roie Galitz

Дерзкий

Фото: Robert Adamson

Пришла с родительского собрания

Фото: Valtteri Mulkahainen

Идеальная подушка

 

Фото: Denise Dupras

Летучая гиена

Фото: Kevin Rooney

Шпион

Фото: Muntazeri Abdi

Пораженный лемур

Фото: Jakob Strecker

Медовый месяц закончился

Расхождение

Фото: Geert Weggen

Подглядывает

Фото: Shane Keena 

Посмотреть всех конкурсантов, а также выбрать победителя зрительского голосования можно на сайте Comedy Wildlife Photography

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