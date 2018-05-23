Иво и Бобул идут в президенты. В Сети смеются над заявлением певца

Украинский певец Иво Бобул в эфире 112 канала заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2019 году. В Сети уже выбрали песню для предвыборной кампании и рассуждают о конкурентах.
Певец заявил, что его команда и программа готовы, и его поддержит народ:
Некоторые пользователи обрадовались такому кандидату.
Иво и Бобул идут в президенты)))— Инна Нуржинская (@nyrhinskaj) 22 мая 2018 г.
Команда по спасению Украины.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 22 мая 2018 г.
О.Винник - президент
П.Зибров - премьер
И.Бобул - министр экономики
В.Зеленский - глава ВР
В.Козловский - посол в РФ
О.Полякова - мин.культуры
Г.Кричевский - мин.МВД
Дзидзьо - глава ДФС
Д.Астафьева - мин. здравоохранения
В сообществе Рагу.лі подвергли сомнению компетентность такого кандидата.
Замминистра информполитики Дмитрий Золотухин предложил саундтрек к выборам.
Один из исполнителей "саундтрека" Фоззи из ТНМК придумал заголовок к новостям.
Вспомнили и конкурента Бобула по сцене - Павла Зиброва.
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