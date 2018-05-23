Иво и Бобул идут в президенты. В Сети смеются над заявлением певца

Певец заявил, что его комманда и програма готовы, и его поддержит народ

Украинский певец Иво Бобул в эфире 112 канала заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2019 году. В Сети уже выбрали песню для предвыборной кампании и рассуждают о конкурентах.

Певец заявил, что его команда и программа готовы, и его поддержит народ:

Некоторые пользователи обрадовались такому кандидату.

Иво и Бобул идут в президенты))) — Инна Нуржинская (@nyrhinskaj) 22 мая 2018 г.

Команда по спасению Украины.



О.Винник - президент

П.Зибров - премьер

И.Бобул - министр экономики

В.Зеленский - глава ВР

В.Козловский - посол в РФ

О.Полякова - мин.культуры

Г.Кричевский - мин.МВД

Дзидзьо - глава ДФС

Д.Астафьева - мин. здравоохранения — Серый Кардинал (@slevo4kin) 22 мая 2018 г.

В сообществе Рагу.лі подвергли сомнению компетентность такого кандидата.

Замминистра информполитики Дмитрий Золотухин предложил саундтрек к выборам.

Один из исполнителей "саундтрека" Фоззи из ТНМК придумал заголовок к новостям.

Вспомнили и конкурента Бобула по сцене - Павла Зиброва.