Иво и Бобул идут в президенты. В Сети смеются над заявлением певца

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Певец заявил, что его комманда и програма готовы, и его поддержит народ
Фото:day.kyiv.ua

Певец заявил, что его комманда и програма готовы, и его поддержит народ

Украинский певец Иво Бобул в эфире 112 канала заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2019 году. В Сети уже выбрали песню для предвыборной кампании и рассуждают о конкурентах.

Певец заявил, что его команда и программа готовы, и его поддержит народ:

Некоторые пользователи обрадовались такому кандидату. 

В сообществе Рагу.лі подвергли сомнению компетентность такого кандидата. 

Замминистра информполитики Дмитрий Золотухин предложил саундтрек к выборам. 

 

Один из исполнителей "саундтрека" Фоззи из ТНМК придумал заголовок к новостям.

Вспомнили и конкурента Бобула по сцене - Павла Зиброва.

 

 

 

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