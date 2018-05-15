Сдам в прокат Кубок Лиги Чемпионов. В сети смеются над халатностью президента ФФУ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Приключения кубка Лиги Чемпионов в Украине - фотожаба
Сергій Микита via Facebook

Приключения кубка Лиги Чемпионов в Украине - фотожаба

Пользователи сети высмеивают депутата Верховной Рады и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, за то что он дал дочери поиграться с кубком Лиги Чемпионов УЕФА.

13 мая в Instagram-аккаунте падчерицы Павелко Лизы Чаус появилась фотография, на которой она на заднем сидении автомобиля играется одним из главных футбольных трофеев.

Пользователей сети возмутило такое отношение к международному трофею. Директор футбольного турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский отметил, что такое поведение - это недостаток культуры и отсутствие каких-либо рамок. 

Пользователи Сети придумали несколько новых историй, которые могли бы случиться с кубком в Украине. 

 

Сейчас у Instagram-аккаунта Лизы Чаус изменено имя, также из него удалены все фотографии. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове