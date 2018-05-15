Сдам в прокат Кубок Лиги Чемпионов. В сети смеются над халатностью президента ФФУ

Пользователи сети высмеивают депутата Верховной Рады и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, за то что он дал дочери поиграться с кубком Лиги Чемпионов УЕФА.

13 мая в Instagram-аккаунте падчерицы Павелко Лизы Чаус появилась фотография, на которой она на заднем сидении автомобиля играется одним из главных футбольных трофеев.

Пользователей сети возмутило такое отношение к международному трофею. Директор футбольного турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский отметил, что такое поведение - это недостаток культуры и отсутствие каких-либо рамок.

Пользователи Сети придумали несколько новых историй, которые могли бы случиться с кубком в Украине.

Сейчас у Instagram-аккаунта Лизы Чаус изменено имя, также из него удалены все фотографии.