«Какой у тебя психологический возраст?». Двадцатилетний украинец «прикинулся» пенсионером, чтобы уехать за границу

5 мая, 16:01
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Возможно, он пенсионер по психологическому возрасту (Фото:zahidnuy.kordon/Facebook)

Возможно, он пенсионер по психологическому возрасту (Фото:zahidnuy.kordon/Facebook)

20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в своих соцсетях.

Парень в пункте пропуска предоставил пограничникам свое пенсионное удостоверение. «Во время углубленного изучения предоставленного документа пограничники установили, что он поддельный. В ходе опроса горе-пенсионер рассказал, что приобрел удостоверение у дельца из Херсона за 1500 долларов США», — говорится в посте.

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https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/306538871656549

ГНСУ направила уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.4 ст. 358 УКУ (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 336 УК (Уклонение от призыва по мобилизации).

Напомним, что в Одесской области задержали мужчину в женской одежде, который пытался покинуть страну, несмотря на ограничения, связанные с введением военного положения.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Закарпатье Пункт пропуска Пограничный контроль

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