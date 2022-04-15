ГПСУ задержала мужчину в женской одежде, который пытался сбежать в Молдову — видео 15 апреля, 16:29 Цей матеріал також доступний українською При себе у мужчины оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного (Фото:ГПСУ)

В Одесской области задержали мужчину, который пытался покинуть страну, несмотря на ограничения, связанные с введением военного положения.

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Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники вместе с полицией остановили на контрольном посту такси, пассажиром которого оказался 26-летний украинец в женской одежде, намеревавшийся попасть в Молдову.

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Фото: ГПСУ

При этом из документов у него оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину было открыто административное производство. Кроме того, о нарушителе был проинформирован территориальный центр комплектования.

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