ГПСУ задержала мужчину в женской одежде, который пытался сбежать в Молдову — видео

15 апреля, 16:29
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При себе у мужчины оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного (Фото:ГПСУ)

При себе у мужчины оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного (Фото:ГПСУ)

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В Одесской области задержали мужчину, который пытался покинуть страну, несмотря на ограничения, связанные с введением военного положения.

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Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники вместе с полицией остановили на контрольном посту такси, пассажиром которого оказался 26-летний украинец в женской одежде, намеревавшийся попасть в Молдову.

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ГПСУ
Фото: ГПСУ

При этом из документов у него оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного.

https://www.youtube.com/watch?v=utQGSNuwZ2w

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину было открыто административное производство. Кроме того, о нарушителе был проинформирован территориальный центр комплектования.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Военнообязанные Молдова Госпогранслужба Украины Дезертиры Бегство

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