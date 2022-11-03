«Государственное агентство тупых каламбуров». Украинцы отреагировали на нового гендиректора Довженко-Центра, которая также руководит кинологическим центром 3 ноября, 00:02 Немного перепутали (Фото:Eugene Stepanenko)

Государственное агентство Украины по кино назначило нового исполняющего обязанности гендиректора Довженко-Центра — Юлию Каждан, которая по информации из открытых источников также руководит кинологическим центром Эрсте Хунд.

Как указано в приказе № 109-к/тр от 31.10. В 2022 году Каждан является «профессиональным кризисным менеджером, который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность Центра». Также в сообщении отмечено, что «кризисный менеджер не будет участвовать в конкурсе на должность генерального директора Довженко-Центра».

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По открытым данным, Каждан является руководителем кинологического центра Эрсте Хунд, предприятия с деятельностью в области права под названием Джулия, юридической фирмы Каждан и партнеры. Ее предыдущая деятельность не связана со сферой кино.

Отстранение Елены Гончарук от должности гендиректора произошло четыре дня спустя после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию Центра. Центр ранее обвинил Госкино в попытке его ликвидировать, что Агентство отрицает.

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Напомним, в августе 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Согласно этому приказу, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, основным видом деятельности которого по данным ЕГРПОУ является «высшее образование». Из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие Украинская анимационная студия, в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру.

В Центре считают, что это решение де-факто является ликвидацией национального киноархива, а в. о. генерального директора Елена Гончарук в интервью НВ назвала этот приказ рейдерством.

После огласки в Сети ряд культурных институций обратился к Зеленскому с требованием остановить решение о реорганизации.

В октябре Фонд Государственного имущества Украины объявил о начале приватизации двух корпусов, занимаемых Довженко-Центром.

В пятницу, 28 октября, Довженко-Центр подал в суд на Государственное агентство Украины по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ № 100 о «реорганизации».