«Государственное агентство тупых каламбуров». Украинцы отреагировали на нового гендиректора Довженко-Центра, которая также руководит кинологическим центром

3 ноября, 00:02
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Немного перепутали (Фото:Eugene Stepanenko)

Немного перепутали (Фото:Eugene Stepanenko)

Государственное агентство Украины по кино назначило нового исполняющего обязанности гендиректора Довженко-Центра — Юлию Каждан, которая по информации из открытых источников также руководит кинологическим центром Эрсте Хунд.

Как указано в приказе № 109-к/тр от 31.10. В 2022 году Каждан является «профессиональным кризисным менеджером, который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность Центра». Также в сообщении отмечено, что «кризисный менеджер не будет участвовать в конкурсе на должность генерального директора Довженко-Центра».

Видео дня

По открытым данным, Каждан является руководителем кинологического центра Эрсте Хунд, предприятия с деятельностью в области права под названием Джулия, юридической фирмы Каждан и партнеры. Ее предыдущая деятельность не связана со сферой кино.

Отстранение Елены Гончарук от должности гендиректора произошло четыре дня спустя после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию Центра. Центр ранее обвинил Госкино в попытке его ликвидировать, что Агентство отрицает.

Украинцев возмутило назначение Каждан, а НВ собрал последние посты.

Писатель и переводчик Остап Украинец назвал Госкино «агентством тупых каламбуров».

https://twitter.com/Ukrostap/status/1587809629546975233

Певица Саша Кольцова перефразировала новый российский фейк о «моче» и «муках» .

https://twitter.com/kashasaltsova/status/1587900003196219393

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук пошутил о том, что аналитики «напряглись».

https://www.facebook.com/sashatodorchuk/posts/pfbid033a17xzimsphmX9UQkcNUoUHsRu9MAPWUnpP5gY9F7NXoNDVUpuCKxtHFPEXYKyFql

Блогер и политик Виталий Чепинога в шутку описал всю ситуацию.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0HicKJHbeWamfn8rdtWAGeJ1PXQSc2ETHVCEB6Ze9CoGANvc34Y455f1L8NBmy3Xxl

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил об исчезновении всех копий фильмов о собачках.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02Wet7hPjAyjzrUMJVBt83aZWtzEdiUGqyj5SwEeBMyT46SKvCjC4k2NvtUD69wrECl

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов репостнул себе мем.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0m3aPNqhunBC2LCzNEmy3goS7FrCoAxA3gYVqfvV1btDsrnXtpEvejRjAGJockf7cl

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин сообщил, что тоже долго думал, что кинологи занимаются вопросами кино. У всех такой грех есть.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid02w8cZbJvRd6hQoGt8ph3R2quBNEFCyeY41wRawQEGR774LsJCyqjC7JDrVEYfmC4hl

PR-стратег Сергей Дидковский пошутил, что министром культуры назначат культуриста.

https://www.facebook.com/didkovsky/posts/pfbid025k9C1XyjRBLUuAubHdrSs8u3hm8XHhL1yrDwqwy8CBdAo8y2gpHY4kww9NrXZiSSl

Журналист Сергей Харченко сообщил, что пес Генри отказывается комментировать новости кинологии. Мы хорошо его понимаем.

https://www.facebook.com/serg.kharchenko/posts/pfbid02GQ41vEGa8gUsE1vHKiyM4h6Q53WN3bFhDQ7XW5j3kQLVwe3NYcv1D2E4LispPvYtl

Адвокат Виктор Бенед иронически описал разделение профессий.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02mrY2WmLqYaheyhB1f3nYzd6PVXU5ijvqV7RYScCQFA5VKmf43SXnnccNiXrUDKMjl

Журналистка Наталья Бушковская предложила лучшую кандидатуру на должность гендиректора Довженко-Центра.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0DDVJSwfccszgqhqbB4kUZsMgYGCEYmCK4zY8AYbQc2AJaedb9XyW32pHoS4a9ZqQl

Косметологи, приготовьтесь! Вам еще Марс колонизировать.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YUvdqRDSGQ2iE4YjCbvUrmc9v5muzC94koW2s4dmPRZkAwvr42fxVaKTQwSGNajul&id=100049424780703

Напомним, в августе 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Согласно этому приказу, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, основным видом деятельности которого по данным ЕГРПОУ является «высшее образование». Из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие Украинская анимационная студия, в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру.

В Центре считают, что это решение де-факто является ликвидацией национального киноархива, а в. о. генерального директора Елена Гончарук в интервью НВ назвала этот приказ рейдерством.

После огласки в Сети ряд культурных институций обратился к Зеленскому с требованием остановить решение о реорганизации.

В октябре Фонд Государственного имущества Украины объявил о начале приватизации двух корпусов, занимаемых Довженко-Центром.

В пятницу, 28 октября, Довженко-Центр подал в суд на Государственное агентство Украины по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ № 100 о «реорганизации».

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Госкино Реакция соцсетей Довженко-центр

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