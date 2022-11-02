«Немає сечі терпіти ці пекельні борошна». Как украинцы высмеяли очередную ИПСО россиян с их неудачными призывами включать свет 2 ноября, 22:49 Немного мочи в муку… (Фото:shliakhta/Twitter)

В Twitter и Viber россияне запустили нечто похожее на флешмоб, в котором от имени украинцев призывают других максимально использовать электроэнергию. Все сообщения публикуют вместе с хештегом LightOnZelenskyyOff. Вот только россияне снова столкнулись с трудностями перевода и провалили очередную информационно-психологическую операцию. НВ собрал сообщения из флешмоба и твиты украинцев, которые успели высмеять бестолковые посты.

«Указанный флешмоб — бессмысленная и опасная манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

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О том, что сообщения в флешмобе пишут боты, понятно из неудачного перевода. «Нет мочи терпеть эти мучения без света. Украинцы хотят мира, а не войны» с языка оккупантов перевели как «Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни», а «электропитание» стало «електро харчування»

А какое электро питание любите вы?

Россиянки переходят на светлую сторону, пока их мужья на тот свет.



Просто прекрасно.

Впрочем, украинцы высмеяли и это. Пошли сначала мемы.

Дальше советы, как россиянам лучше обращаться с розетками.

И лайфхаки для тех, у кого действительно нет мочи терпеть эти муки.

Вспомнили и предыдущий русский фейк.

Напомним, что ранее пропагандистское медиа ДонПресс опубликовало статью о том, что в украинских школах будто бы просят учеников «доносить» на своих родителей. В качестве доказательства они прикрепили фото стенда с объявлением, но фраза «розпові вчительке» немного сломала «хитрый» план.

