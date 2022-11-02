«Немає сечі терпіти ці пекельні борошна». Как украинцы высмеяли очередную ИПСО россиян с их неудачными призывами включать свет

2 ноября, 22:49
Поделиться:
Немного мочи в муку… (Фото:shliakhta/Twitter)

Немного мочи в муку… (Фото:shliakhta/Twitter)

В Twitter и Viber россияне запустили нечто похожее на флешмоб, в котором от имени украинцев призывают других максимально использовать электроэнергию. Все сообщения публикуют вместе с хештегом LightOnZelenskyyOff. Вот только россияне снова столкнулись с трудностями перевода и провалили очередную информационно-психологическую операцию. НВ собрал сообщения из флешмоба и твиты украинцев, которые успели высмеять бестолковые посты.

«Указанный флешмоб — бессмысленная и опасная манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя», — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Видео дня

https://twitter.com/rnbo_gov_ua/status/1587434156715393027

О том, что сообщения в флешмобе пишут боты, понятно из неудачного перевода. «Нет мочи терпеть эти мучения без света. Украинцы хотят мира, а не войны» с языка оккупантов перевели как «Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни», а «электропитание» стало «електро харчування»

А какое электро питание любите вы?

https://twitter.com/imserhii/status/1587400740632412160

Россиянки переходят на светлую сторону, пока их мужья на тот свет.

https://twitter.com/BalashovaMilan1/status/1585642370804379654

Просто прекрасно.

https://twitter.com/nuwafolukaqi/status/1587029000622247937

Впрочем, украинцы высмеяли и это. Пошли сначала мемы.

https://twitter.com/shliakhta/status/1587421363509370880
https://twitter.com/evil_soniah/status/1587585181895925760

Дальше советы, как россиянам лучше обращаться с розетками.

https://twitter.com/b_leleka1/status/1587505217192574977
https://twitter.com/AlexZanger/status/1587522934901510144

И лайфхаки для тех, у кого действительно нет мочи терпеть эти муки.

https://twitter.com/ku_roks/status/1587524153585836032
https://twitter.com/akormyltsev/status/1587407059133267970

Вспомнили и предыдущий русский фейк.

https://twitter.com/bavovkini/status/1587445167304441859

Напомним, что ранее пропагандистское медиа ДонПресс опубликовало статью о том, что в украинских школах будто бы просят учеников «доносить» на своих родителей. В качестве доказательства они прикрепили фото стенда с объявлением, но фраза «розпові вчительке» немного сломала «хитрый» план.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Фейк Центр противодействия дезинформации

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X