«Ты тоже думаешь о Зеленском?». В Твиттере пользователи запустили обсуждение фраз, которые можно сказать во время секса и обстрела
Ситуации почти схожи (Фото:Twitter)
Пользовательница под ником перемога запустила тред (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.
Началось все так:
Приплели и президента Украины Владимира Зеленского.
И советника председателя ОП Алексей Арестович.
С родителями дома было бы тревожно.
Шедеврально.
И немного грустно.
«Спасай».
Люди интересуются таймлайном.
Инструкция.
И немного романтики.
Напомним, что на неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.