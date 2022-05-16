«Ты тоже думаешь о Зеленском?». В Твиттере пользователи запустили обсуждение фраз, которые можно сказать во время секса и обстрела 16 мая, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Ситуации почти схожи (Фото:Twitter)

Пользовательница под ником перемога запустила тред (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.

Началось все так:

Приплели и президента Украины Владимира Зеленского.

И советника председателя ОП Алексей Арестович.

С родителями дома было бы тревожно.

Шедеврально.

И немного грустно.

Видео дня

«Спасай».

Люди интересуются таймлайном.

Инструкция.

И немного романтики.

Напомним, что на неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.