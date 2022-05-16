«Ты тоже думаешь о Зеленском?». В Твиттере пользователи запустили обсуждение фраз, которые можно сказать во время секса и обстрела

16 мая, 20:53
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Ситуации почти схожи (Фото:Twitter)

Ситуации почти схожи (Фото:Twitter)

Пользовательница под ником перемога запустила тред (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.

Началось все так:

https://twitter.com/victoria_yuzkiv/status/1500160432195125249

Приплели и президента Украины Владимира Зеленского.

https://twitter.com/wdcb7/status/1525955413245677574

И советника председателя ОП Алексей Арестович.

https://twitter.com/ValeriaErmako13/status/1525919805634756608

С родителями дома было бы тревожно.

https://twitter.com/wilson_mm_/status/1500160659002216451

Шедеврально.

https://twitter.com/tumsempra/status/1500192374726791171

И немного грустно.

Видео дня
https://twitter.com/wdcb7/status/1525956797596676101

«Спасай».

https://twitter.com/kotalichek/status/1500538666380406793

Люди интересуются таймлайном.

https://twitter.com/wdcb7/status/1525955261558624259

Инструкция.

https://twitter.com/victoriav_vv/status/1500503897865179141

И немного романтики.

https://twitter.com/23banKa4ka/status/1500167437525954563

Напомним, что на неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Обстрел Секс

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