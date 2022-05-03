«Надеюсь, это мой не последний раз». На странице собачки из ГСЧС Патрона спросили, что можно сказать во время секса и разминирования территории

3 мая, 18:20
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Интересный вопрос (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

Интересный вопрос (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

На неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Твит был обнародован 2 мая, и он успел набрать почти 100 ответов.

https://twitter.com/patron_pes/status/1521220037562019840

Пес – это святое.

https://twitter.com/shotobitra/status/1521222053185130498

Седочелый гетман не спит.

https://twitter.com/lcherryicel/status/1521220862082490373

Хотя бы одна, но попадет.

https://twitter.com/SoltLin/status/1521220286737268742

Это идеально подошло бы для обеих ситуаций.

Видео дня
https://twitter.com/Dan_Karpov/status/1521222415312949249

Главное не сдаваться.

https://twitter.com/karpparth/status/1521224163716907012

И прислушаться к другим.

https://twitter.com/satanic_disco/status/1521222092443766791

Простите.

https://twitter.com/tkach_apach/status/1521253837314658304
https://twitter.com/afonskee/status/1521237173500006400

В гостях хорошо, но дома лучше.

https://twitter.com/alexsumer/status/1521395662352535553

Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter ГСЧС Разминирование Собаки

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