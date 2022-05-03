«Надеюсь, это мой не последний раз». На странице собачки из ГСЧС Патрона спросили, что можно сказать во время секса и разминирования территории 3 мая, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Интересный вопрос (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

На неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Твит был обнародован 2 мая, и он успел набрать почти 100 ответов.

Пес – это святое.

Седочелый гетман не спит.

Хотя бы одна, но попадет.

Это идеально подошло бы для обеих ситуаций.

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Главное не сдаваться.

И прислушаться к другим.

Простите.

В гостях хорошо, но дома лучше.

Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



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