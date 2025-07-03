Фейковые Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженнифер Энистон пытались обмануть британца — последней он поверил

3 июля, 14:08
Мужчина прислал фейковой Дженифер Энистон деньги (Фото: Daily Echo)

Британец стал жертвой интернет-мошенничества. С помощью созданных ИИ изображений известных мировых знаменитостей у него пытались выманить деньги. Один случай сработал.

Об этом 1 июля сообщило Daily Mail. 43-летний Пол Дэвис из Саутгемптона рассказал, что его «неустанно атаковали» видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, в том числе с участием Марка Цукерберга и Илона Маска. Однако когда он получил сообщение от своей любимой звезды и иконы ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон, то поверил ей.

Это произошло в то время, когда Пол был безработным и страдал депрессией. В подтверждение мошенники прислали ему документы, похожие на водительские права Дженнифер Энистон, а затем актриса написала, что «любит его» и попросила денег.

Британец поверил, что сообщение было настоящим и отправил деньги в виде подарочных карточек Apple, которые стоили 200 фунтов стерлингов.

Впоследствии он признал, что стал жертвой мошенника и сказал, что он был «обманут и посрамлен».

