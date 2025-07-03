В Чехии 70-летний мужчина стал жертвой виртуальных мошенников, которые выдавали себя за известную актрису Сандру Буллок. В результате аферы мужчина лишился всех своих сбережений и остался без крыши над головой.

Об этом сегодня, 3 июля, сообщило издание Czechia Online. Мошенник нашел жертву через социальные сети. Переписка переросла в романтические онлайн-отношения.

«Сандра Буллок» обещала чеху, что заберет его к себе в США и выйдет за него замуж, однако сейчас ей необходимы средства «на детей» и «на жилье».

Так мужчина распродал все свое имущество и перевел ей все свои сбережения. Около 6 миллионов чешских крон житель Праги присылал в виде подарочных карточек.

Переписка с мошенниками, которые выдавали себя за Сандру Буллок / Фото: Скриншот

По этому делу правоохранители начали расследование. За такое мошенничество предусмотрено до 8 лет заключения, однако найти виновного будет сложно. В таких схемах злоумышленники часто действуют из-за границы и искусно маскируются в интернете.