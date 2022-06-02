«Инопланетяне вторглись на Землю». В Сети появилась пародия на прямые эфиры Фейгин Live с Арестовичем 2 июня, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Интересное интервью (Фото:Глеб Куян/YouTube)

Украинец Глеб Куян на своем YouTube-канале опубликовал пародию на прямые эфиры российского политика и юриста Марка Фейгина и советника главы ОП Алексея Арестовича. Роль первого исполнял Куян, на Землю уже вторглись инопланетяне, а советник отвечает на вопросы и дает новые прогнозы.

Во время «нового прямого эфира» Арестович оценил шпагат российской спортсменки и любовницы диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой, комментировал слухи о кастрации последнего и о готовности президента РБ Александра Лукашенко сажать картофель. Ну, и несколько раз эпически чихнул.

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Учитывая, что новое интервью проводили в условиях наступления инопланетян на Землю, позже Арестович на своей странице опубликовал мем с героями саги Звездные Войны – работами С-3РО и R2-D2.

Напомним, что советник председателя ОП Алексей Арестович с начала полномасштабного вторжения России приобрел немалую популярность в Сети постоянными обращениями, а также прямыми эфирами с российским политиком и юристом Марком Фейгиным. Особое внимание украинцы обратили на так называемые обещания, что еще «две-три недели максимум» и война кончится. На третий месяц противостояния ВСУ и войск РФ в Сети уже начали делать мемы об этих «успокаювающих» убеждениях Арестовича, а НВ собрало актуальные.

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