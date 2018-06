Енот залез на 22 этаж офисного здания и прилег подремать - фото

Во вторник, 12 июня, работники офисного здания в городе Сент-Пол, США, заметили енота, который залез по фасаду на 22-й этаж и лег спать на подоконнике.

Бесстрашный "альпинист" не первый раз забирается так высоко, днем ранее его заметили на другом офисном здании, которое находится рядом пишет Huffington Post.

Most recent picturesI left about 25 minutes ago the poor little guy was still there.People have asked and no the windows do not open.We all have to keep our fingers crossed and pray that the little guy makes it the rest of the way to safety food and water. pic.twitter.com/iTmg4ZMXzW